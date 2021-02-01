Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Kuyruklu yalanlar CHP Genel Merkezi'de üretiliyor"

Kuyruklu yalanlar CHP Genel Merkezi'de üretiliyor. Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim dayanışmamızı, muhabbetimizi içlerine sindiremiyor.

"Diyarbakır annelerini ziyarete gitmediler"

CHP'li yöneticiler marjinal terör örgütlerinin militanlarına sahip çıktı. Gezi olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP'liler daima ön saflarda yer aldı. Fakat CHP'li yöneticiler Diyarbakır annelerini ziyarete gitmedi. Bu meseleyi hiçbir zaman sahiplenmediler.

"Aslı astarı olmayan iddialarla bizi suçluyorlar"

Devletin valisine, kaymakamına karşı militan iftirası atarken teröristleri koruma yarışına girdiler. Tüm bunlar apaçık ortadayken parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır. Aslı astarı olmayan iddialarla bizi suçluyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletin valisine, kaymakamına karşı militan iftirası atarken teröristleri koruma yarışına girdiler. Tüm bunlar apaçık ortadayken parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır.https://t.co/psmvPAdIh5 pic.twitter.com/Tm8Nv51Sqf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 1, 2021

Partilerinde yaşanan istifalar dolayısıyla bizi hedef alıyorlar. CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçlayan siyasi kurnazlıklarla bu gerçeklerin üzerini kapatamaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Partilerinde yaşanan istifalar dolayısıyla bizi hedef alıyorlar. CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçlayan siyasi kurnazlıklarla bu gerçeklerin üzerini kapatamaz.https://t.co/0sSaZWK87c pic.twitter.com/Tg1P8SedF6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 1, 2021

"Biz CHP yönetiminden gayet memnunuz"

Biz CHP yönetiminden gayet memnunuz. Gaf ebesi CHP Genel Başkanından da memnunuz. Bizim sıkıntımız demokrasimiz adınadır, Türk siyaseti adınadır. Kendi siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız. Gazinin emaneti CHP'ye oy veren vatandaşlarımız için üzülüyoruz.

"Milletimiz geleceğini Cumhur İttifakı'nda görüyor"

Teröre, ahlaksızlığa, sapkınlığa ve şiddete bulaşmadığı sürece her görüşe, her fikre saygılıyız. Birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alan onca saldırıya rağmen milletimiz geleceğini hala AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda görüyor. Salgın şartlarına rağmen son 1 yılda partimize 1 milyon 300 bini aşkın yeni üye kazandırdık. Yeni üyelerimizin yarıdan fazlasını 18-35 yaş grubu gençlerimiz oluşturuyor.

Manavgat'a müjde

Manavgatlı kardeşlerime bir müjde veriyorum. 300 yataklı olarak planladığımız hastanemizin yatırım programına alındığının ve yakında inşaatına başlanacağının müjdesini veriyorum.