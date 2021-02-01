Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 13:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesindeki halka gıda yardımı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Türk askeri, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı.
Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki sivil halka yardım yapmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Türk askerinin bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptığını duyurdu.
Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Kahraman Mehmetçik, bölge halkının— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 1, 2021
umudu olmaya devam ediyor. Aziziye köyünde ihtiyaç sahibi ailelere, AFAD koordinatörlüğünde gıda yardımı yapıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/Bnj5qBt9Ux
Aziziye Köyü’nde yapılan yardım Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı Milli Savunma Bakanlığı
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