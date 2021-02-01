Van Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması içinde yer aldıkları gerekçesiyle 7'si tutuklu 20 sanık hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianameye göre, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösteren gençlik örgütlenmesinin, eylemlerine legal görünüm kazandırmak amacıyla "HDP Gençlik Meclisi" çatısı altında hareket etti.

"Örgütün talimatları HDP Gençlik Merkezlerinde yerine getirildi"

PKK'nın eylem çağrıları neticesinde birçok ilde şiddet eylemler gerçekleştirildi. Eylemlerin tamamında terör örgütünün sözde bayrakları ile örgüt elebaşının posterleri açıldı, terör örgütü ve elebaşı lehine sloganlar atıldı.

Örgütün eylem talimatları HDP Gençlik Merkezleri tarafından gecikmeksizin yerine getirildi. Yapılan incelemelerde, tüm eylemlerin terör örgütünün sürece göre değişen talimatları ile gerçekleştirildiği, eylemlerin tamamında terör örgütünün sözde bayrakları ile posterlerin açıldığı ve yasa dışı sloganların atıldığı görüldü.

"PKK'nın çağrıları talimat olarak algılandı"

HDP Gençlik Meclisi ile PKK/KCK silahlı terör örgütü arasında organik bir bağın bulunduğu tespiti yapıldı. Gençlik meclisinin örgütün güdümünde hareket ettiği, sözde yöneticileri tarafından yapılan çağrıların talimat olarak algılandığı belirtildi.

Terör örgütünün gençlik yapılanmasına bağlı şüphelilerin eylemlerine legal görünüm kazandırmak, 11 Haziran 2019'da kurulan HDP Gençlik Merkezi çatısı altında hareket etmek amacıyla Whatsapp grubu kurdukları, terör örgütü mensuplarına ait video ve fotoğraflar paylaştıkları bu sayede örgüt propagandası yaptıkları belirlendi.

İddianamede, şüphelilerin atılı suçlardan 15 yıla kadar cezalandırılmaları talep edildi.