Yalova Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekiplerinin koordineli çalışmasıyla DEAŞ terör örgütüne bir darbe daha vuruldu.



Örgütün sözde Türkiye vilayeti suikastçısı olduğu belirlenen ve aynı zamanda deşifre olmuş örgüt mensuplarının Türkiye’den Avrupa’ya geçişlerini ve Avrupa’dan Türkiye’ye girişlerini sağlayan A.Y. ile irtibatlı örgüt üyeleri deşifre edildi.

6 ilde operasyon



20-29 Ocak arasında Yalova merkezli İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Mersin ve Şırnak’ta operasyonlar düzenlendi. Sözde örgüt liderleri A.Y. ve A.G.’nin de aralarında olduğu 12 Irak, 1 Fas ve 1 Türk vatandaşı 14 şüpheli yakalandı.



8 örgüt üyesi tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla, 1 örgüt mensubu ise savcılıktan serbest kaldı.

Yabancı iş adamlarını gasp ediyorlardı

Örgüt üyelerinin Eskişehir’de, İstanbul’da ve Sakarya’da yabancı uyruklu iş adamlarına “silahlı gasp, yağma, alıkoyma” gibi saldırılar düzenleyerek elde ettikleri geliri örgüte aktardıkları belirlendi.

Zanlıların, örgütün sözde yöneticilerinin talimatları doğrultusunda özellikle İstanbul'da Iraklıların yoğun yaşadığı Fatih ilçesinde bu ülke uyruklulara yönelik eylemlerde bulundukları anlaşıldı.

Ayrıca zanlıların, temas kurdukları yabancı uyruklu kadınlara yönelik şantaj ve tehdit amaçlı kullandıkları dijital verilere ulaşıldı.

Kuveytli iş adamı böyle gasbedildi

Şüphelilerden bazılarının, Kuveytli bir iş adamını silahla tehdit edip elindeki para dolu çantayı gasbederek kaçması ise çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Şüphelilerin saklandıkları ve ofis olarak kullandıkları adreslerdeki aramalarda 2 tabanca ve fişekler, sahte pasaport ve kimlik yapımında kullanılan 9 teknik makine, sahte mühür ve ekipmanları ile 433 adet çeşitli ülkelere ait düzenlenmiş pasaport, 346 sahte kimlik belgesi ile çok sayıda doküman ele geçirildi.

Operasyonu Bakan Soylu duyurdu

Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi. Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

