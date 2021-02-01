Myanmar ordusu, yönetime el koyduğunu ve 1 yıl boyunca ülkeyi yöneteceğini açıkladı. Devlet Başkanı Win Myint ile Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii gözaltına alındı.

Darbeye bir tepki de Türkiye'den geldi.

"Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşı"

Dışişleri Bakanlığı, darbeyi şiddetle kınadığını ve Türkiye'nin her türlü askeri müdahaleye karşı olduğunu açıkladı:

"Myanmar Silahlı Kuvvetlerinin bugün yönetime el koymasını derin endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz. Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır.

Gözaltına alındığı bildirilen tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz.

Myanmar’da halkın serbest iradesiyle oluşan yeni Parlamentonun en kısa sürede toplanması, seçilmiş liderlerin ve demokratik kurumların önüne konulan engellerin süratle kaldırılması çağrısında bulunuyoruz.

Bu vahim gelişmenin Myanmar’da ağır şartlar altında yaşayan Rohinga Müslümanlarının durumunu daha da kötüleştirmemesini temenni ediyoruz."