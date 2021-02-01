Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 09:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aşı yaptıranların sayısı 2 milyonu geçti
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüse karşı başlatılan aşı uygulamasının 18. gününde aşı yaptıranların sayısı 2 milyonu aştı.
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki verilere göre, aşı yapılan kişi sayısı 2 milyonu geçti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Sağlık Bakanlığı
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