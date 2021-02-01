Dünyada koronavirüs salgını ve mutasyonlu virüs etkisini artırarak sürdürüyor.

Umman'da COVID-19 Yüksek Komisyonu, tüm kara sınır kapılarının 8 Şubat saat 18.00'e kadar kapalı kalması kararını aldı.

Umman Sultanlığı, 18 Ocak'ta bir haftalık kapatma kararı almış, 24 Ocak'ta bu karar bir hafta uzatılmıştı.

Ülkede COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 1529'a, vaka sayısı ise 134 bin 326'ya yükselmişti.