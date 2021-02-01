Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 07:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Umman, kara sınırlarını kapatma kararını uzattı
[Grafik: TRT Haber]
Umman Sultanlığı, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla aldığı tüm kara sınır kapılarını kapalı tutma kararını bir hafta daha uzattı.
Dünyada koronavirüs salgını ve mutasyonlu virüs etkisini artırarak sürdürüyor.
Umman'da COVID-19 Yüksek Komisyonu, tüm kara sınır kapılarının 8 Şubat saat 18.00'e kadar kapalı kalması kararını aldı.
Umman Sultanlığı, 18 Ocak'ta bir haftalık kapatma kararı almış, 24 Ocak'ta bu karar bir hafta uzatılmıştı.
Ülkede COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 1529'a, vaka sayısı ise 134 bin 326'ya yükselmişti.
Etiketler: Koronavirüs Mutasyon
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