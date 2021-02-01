Birleşmiş Milletler'in çağrılarının ardından, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Filistinlilere 5 bin doz aşı temin edileceğini duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı Destekleyici Tıp Hizmetleri Genel Müdürü Üsame el-Neccar, Filistin'de hiçbir yetkili makamın hiçbir aşıyı İsrail'den henüz teslim almadığını söyledi.

"İsrail, baskıyı hafifletmek için bu türden haberleri yaymak istiyor"

Neccar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşıların var olduğuna dair herhangi bir tebligat bizlere ulaşmadı. Bu konuda bir bilgimiz yok. İsrail, üzerindeki uluslararası baskıyı hafifletmek için bu türden haberleri yaymak istiyor. Uluslararası kurumlar ve insan hakları örgütleri işgal altındaki Filistin topraklarına aşının girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapıyor."