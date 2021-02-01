Venezuela Sismolojik Araştırma Vakfı (FUNVISIS), 5 kilometre derinlikte kaydedilen depremin merkez üssünün Guyana'nın Lethem kentinin 83 kilometre uzaklığında olduğunu açıkladı.

Deprem, Brezilya ve Venezuela gibi komşu ülkelerde de hissedildi.

Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

"Pasifik Ateş Çemberi"nde yer alıyor

Ülke dünyada en çok deprem ve volkanik patlamaların meydana geldiği Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kateden "Pasifik Ateş Çemberi" fay hattının üzerinde yer alıyor.