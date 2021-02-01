Rusya’da muhalif lider Alexei Navalny'nin gözaltına alınmasının ardından başlayan gerilim sürüyor.

Navalny taraftarları, ülke genelinde bir kez daha meydanlara indi, protesto gösterilerine binlerce kişi katıldı. Bazı göstericiler kendini yaktı.

[Fotoğraf: Reuters]

Gözaltı sayısı 5 bini geçti

Rus polisinin göstericilere müdahalesi sert oldu. Ülke genelindeki protestolarda 5 binden fazla kişi yaka paça gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 60 dolayında basın mensubu da bulunuyor.

Rus polisinden göstericilere sert müdahale

Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya da gözaltına alınanlar arasında. Yulia Navalnaya daha sonra denetimli olarak serbest bırakıldı.

Kalabalık bir grup da Navalny'nin tutulduğu cezaevinin önünde toplandı.

Polis, göstericilerin peşine düştü. Yakalananlar polis araçlarına bindirildi.

[Fotoğraf: Reuters]

İlk tepki ABD'den

Güvenlik güçlerinin müdahalesine ilk tepki ABD'den geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Tony Blinken, göstericilere müdahaleyi kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise ABD'yi iç işlerine karışmaması konusunda uyardı.

[Fotoğraf: Reuters]

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de sosyal medya hesabından, Rusya'nın uluslararası taahhütlerine uymasını istedi, halkın baskı olmadan gösteri özgürlüğünü kullanabilmesi gerektiğini aktardı.

Muhalif lider Navalny, zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi görmüş, 17 Ocak'ta Rusya'ya döndüğünde gözaltına alınmıştı.