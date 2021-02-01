Rusya'da 'Navalny' gerilimi sürüyor: Gözaltı sayısı 5 bini geçti
Rusya’da muhalif lider Alexei Navalny taraftarları yine sokaklara indi. Navalny’nin serbest bırakılmasını isteyenler protesto gösterileri düzenledi. Rus polisinin göstericilere müdahalesi sert oldu, 5 binden fazla kişi gözaltına alındı.
Rusya’da muhalif lider Alexei Navalny'nin gözaltına alınmasının ardından başlayan gerilim sürüyor.
Navalny taraftarları, ülke genelinde bir kez daha meydanlara indi, protesto gösterilerine binlerce kişi katıldı. Bazı göstericiler kendini yaktı.
Gözaltı sayısı 5 bini geçti
Rus polisinin göstericilere müdahalesi sert oldu. Ülke genelindeki protestolarda 5 binden fazla kişi yaka paça gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 60 dolayında basın mensubu da bulunuyor.
Rus polisinden göstericilere sert müdahale
Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya da gözaltına alınanlar arasında. Yulia Navalnaya daha sonra denetimli olarak serbest bırakıldı.
Kalabalık bir grup da Navalny'nin tutulduğu cezaevinin önünde toplandı.
Polis, göstericilerin peşine düştü. Yakalananlar polis araçlarına bindirildi.
İlk tepki ABD'den
Güvenlik güçlerinin müdahalesine ilk tepki ABD'den geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Tony Blinken, göstericilere müdahaleyi kınadı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise ABD'yi iç işlerine karışmaması konusunda uyardı.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de sosyal medya hesabından, Rusya'nın uluslararası taahhütlerine uymasını istedi, halkın baskı olmadan gösteri özgürlüğünü kullanabilmesi gerektiğini aktardı.
Muhalif lider Navalny, zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi görmüş, 17 Ocak'ta Rusya'ya döndüğünde gözaltına alınmıştı.
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