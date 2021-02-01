Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gazze'de İsrail'e ait İHA ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Filistin direniş grupları, Gazze'nin kuzeyinde İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) ele geçirdi.
Direniş güçlerinden ismini vermek istemeyen bir kaynaktan alınan bilgiye göre, direniş unsurları, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınlarında İsrail'e ait bir İHA ele geçirdi.
İHA'nın havadan fotoğraf çekmek için kullanıldığını belirten kaynak, söz konusu hava aracı "teknik bir arıza sonucu mu düştü yoksa düşürüldü mü" sorusuna yanıt vermedi. İHA'yı ele geçiren direniş grubunun ismine ilişkin bilgi de verilmedi.
İsrail ordusundan da konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrail, İHA'ları Gazze'ye ilişkin istihbarat toplamak amacıyla kullanıyor.
Etiketler: Filistin Devleti Gazze İnsansız Hava Aracı İsrail
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