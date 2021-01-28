1976 doğumlu avukat Navalny, Rusya'da hükümetin yolsuzluklarını gündeme getirerek siyasete atıldı.

Putin iktidarına sert eleştirileriyle sık sık gündeme geldi.

Milliyetçi tavrıyla bilinen Aleksey Navalny, Büyük Rusya'nın yeniden doğuşunun, Batı değerleri üzerine inşa edilmesi gerektiğini savunuyor.

Ancak Rus muhalifin aşırı sağcılarla yakınlığı; Kremlin'in Ukrayna politikasını ve Kırım'ın ilhakını savunması, Kafkasya'ya soğuk duruşu dikkat çekiyor.

[Aleksey Navalny | Fotoğraf: Reuters]

Birçok kez gözaltına alındı

Rusya'da Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nı kuran Navalny, taraftarlarını sosyal medya üzerinden topluyor, daha çok gençlere hitap ediyor.

Yıllardır çok sayıda gösteriyi de organize eden Navalny, defalarca gözaltına alındı ve tutuklandı.

Başkanlık seçimlerinde adaylığı engellendi

2013 yılında Moskova Belediye Başkanlığı için aday olduğunda, arkasında medya desteği olmadan yüzde 27'den fazla oy almasıyla dikkat çekti.

Ancak 2017 yılında Putin'in karşısında başkanlık seçimlerinde aday olması engellendi.

2010 yılında ABD'deki Yale Üniversitesi'nde görev alan Rus muhalif, ana akım Rus medyası tarafından "Batı'nın piyonu" olarak yansıtılıyor.

Son olarak ağustos ayında zehirlenmesinin ardından Batı ülkelerinin Moskova'ya tepkisi arttı.

Almanya'daki tedavisinin ardından ülkesine dönen Navalny'nin yine tutuklanması, binlerce kişinin meydanlara çıkmasına neden oldu.