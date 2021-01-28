Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından başlayan protesto gösterileri bugün de devam ediyor.

İstifasını istedikleri Başbakan Nikol Paşinyan aleyhinde sloganlar atan protestocular, başsavcılık binasına girmeye çalışırken, bunu engellemeye çalışan polis ve protestocular arasında arbede yaşandı.

Protestolar 10 Kasım'da başlamıştı

Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı.