Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü John Nkengasong, yeni alınan 400 milyon dozluk aşının Oxford-AstraZeneca olduğu bilgisini paylaştı.

"Çok iyi bir ilerleme kaydediyoruz"

Bu ay başında Pfizer, AstraZeneca ve Johnson and Johnson şirketlerinden 270 milyon dozluk aşı alındığını hatırlatan Nkengasong, "Çok iyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyoruz" dedi.

Şimdiye kadar 3,4 milyon vakanın görüldüğü kıtada, kitlesel bağışıklığın elde edilebilmesi için 1,3 milyar kişinin yüzde 60'ının aşılanması hedefleniyor.