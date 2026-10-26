Türkiye'nin 506'ncı kuş türü Manavgat'ta kaydedildi

Kuzey Amerika ve Alaska'da yaşayan çayırkoşarı, Manavgat'taki Ulualan bölgesinde kuş gözlemcileri tarafından fotoğraf ve videolarla kayıt altına alındı. Tür, Antalya'da kaydedilen 361'inci kuş türü oldu.

Manavgat Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü Ulualan bölgesinde sabah saatlerinde görülen çayırkoşarı, kuş gözlemcilerinin ilgisini çekti. Türün Türkiye'de ilk kez kaydedilmesinin ardından Antalya'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden gözlemciler de bölgeye gelmeye başladı.

Türkiye Kuş Komitesi Başkanı Mustafa Erturhan, yaptığı açıklamada, çayırkoşarının normalde Kuzey Amerika ve Alaska'da yaşadığını belirtti.

Türün bazı bireylerinin yönlerini şaşırarak Avrupa'da görülebildiğini aktaran Erturhan, çayırkoşarının Türkiye'de ilk kez kaydedildiğini ifade etti.

Erturhan, kuşun ilk olarak Hollandalı bir gözlemci tarafından fark edildiğini, Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyelerinin de bölgeye gelerek kuşu gözlemlediğini ve kayıt altına aldığını kaydetti.

Manavgat Sulak Alanı'nın Batı Akdeniz'de kuş gözlemi ve doğal yaşam açısından önemli bir bölge olduğunu vurgulayan Erturhan, alanın göç sırasında kuşlara dinlenme ve beslenme imkanı sunduğunu belirtti.

Nadir kuş türlerinin önemli kuş alanlarında görülebildiğine dikkati çeken Erturhan, Manavgat'ın yerli ve yabancı kuş gözlemcileri ile doğaseverlerin ilgisini çektiğini dile getirdi.

Bölgedeki doğal zenginliğin korunmasının önemine işaret eden Erturhan, sulak alanın doğal yapısının sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Antalya Kuş Gözlem Topluluğunun yaklaşık 200 üyesi bulunduğunu bildiren Erturhan, çayırkoşarını ilk görenler arasında yaklaşık 20 kişinin yer aldığını, Türkiye'nin farklı bölgelerinden başka gözlemcilerin de kuşu görmek için Manavgat'a doğru yola çıktığını anlattı.

Antalya Kuş Gözlem Topluluğunun en genç üyelerinden Gökçe Irmak da çayırkoşarı gibi nadir bir türü Manavgat'ta görmenin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Kuşu fotoğraflamak için bölgeye geldiğini belirten Irmak, "Çayırkoşarı gibi nadir bir türün burada olmasını heyecanla karşıladım. Buraya onu çekmeye geldim ve çektim de. Mutluluk duyuyorum şu an gerçekten." ifadelerini kullandı.