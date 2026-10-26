Diyarbakır'da 39 kilo 871 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, 23-24 Ekim'de merkez Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele ve asayişin sağlanmasına yönelik operasyonlar ve denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 39 kilo 871 gram esrar, skunk ve sentetik uyuşturucu, 272 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile hassas terazi ele geçirildi, uyuşturucu ticareti ve kullanımı suçlarından 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

2 bin 940 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulamasını yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheliyi yakaladı, 13 yoklama kaçağını tespit etti, dilencilik yaptığı belirlenen 13 çocuğu muhafaza altına aldı.

Trafik denetlemelerinde 874 araç ve motosiklet kontrol edildi, kural ihlali yaptığı belirlenen 12 araca toplam 1 milyon 90 bin 157 lira trafik cezası uygulandı, 1 araç otoparka çekildi.

Denetlenen 25 umuma açık iş yerinden mevzuata aykırı faaliyet gösteren 3 işletmeye 72 bin lira idari para cezası uygulandı.