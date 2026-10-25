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Türkiye
AA 25.10.2026 20:45

Maden ocağındaki patlamaya ilişkin yakalanan firari işletme müdürü tutuklandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı özel maden ocağındaki grizu patlamasına ilişkin gözaltına alınan firari işletme müdürü tutuklandı.

Maden ocağındaki patlamaya ilişkin yakalanan firari işletme müdürü tutuklandı
[Fotograf: AA]

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari işletme müdürü M.K. Ankara'da yakalandı.

Başsavcılığa Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren M.K, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Zonguldak'ta maden ocağındaki patlamaya ilişkin 3 kişi tutuklandı
Zonguldak'ta maden ocağındaki patlamaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

M.K. Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Gelik beldesinde önceki gün ruhsatlı maden sahasında bulunan maden ocağında metan gazı birikmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı patlamanın ardından işletme sahibi M.S.D, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ve maden mühendisi Y.Ç. gözaltına alınmış, "bilinçli taksirle öldürme" ve "yaralama" suçlarından tutuklanma talebiyle Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 zanlı tutuklanmıştı.

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