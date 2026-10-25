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Türkiye
AA 25.10.2026 15:02

Şehit Albay Sayit Gökgöz son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz için cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Albay Sayit Gökgöz son yolculuğuna uğurlandı

Albay Sayit Gökgöz'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çelenk gönderdiği cenaze törenine, şehit Gökgöz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Albay Sayit Gökgöz son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin ailesi ve yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Şehit Albay Sayit Gökgöz son yolculuğuna uğurlandı

Gökgöz'ün naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında top arabasına taşındı.

Şehit Albay Gökgöz'ün cenazesi, Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.

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