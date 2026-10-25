Jandarmanın "yüzen karakolu" 7/24 görev başında

Malatya İl Jandarma Komutanlığı'nın Kale ilçesindeki sorumluluk sahasında konuşlandırılan tim, Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan ve iyi derecede yüzme bilen personelden oluşuyor.

Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'ın baraj kıyılarında görev yapan ekipler, yaklaşık 10 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde, 5 bin 200 kilogram ağırlığında ve 500 beygir gücündeki botla denetimlerini sürdürüyor.

Tim, Karakaya Barajı üzerinde Malatya ile Elazığ arasında uzanan Fırat Demir Yolu Köprüsü ile doğu-batı aksında 16 ili birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü çevresinde de kontroller gerçekleştiriyor.

Jandarma Asayiş Bot Timi'nde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Batuhan Çakır, barajda gece gündüz görev yaptıklarını söyledi.

Asayiş bot timlerinin sorumluluk bölgelerinde su üstü hareket kabiliyetiyle emniyet ve asayiş hizmeti yürüttüğünü belirten Çakır, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasa dışı avcılığın önlenmesi ve ihlallerle ilgili yasal işlem yapılmasının da görevleri arasında bulunduğunu ifade etti.

Çakır, göl, baraj ve su üstü ulaşımına elverişli akarsularda seyreden araçların denetlendiğini, yardım çağrılarına müdahale edildiğini kaydetti.

Sorumluluk alanında 617 kilometrelik kıyı şeridi

Karakaya Barajı'nda "yüzen karakol" görevi yaptıklarını anlatan Çakır, sorumluluk sahalarının Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'ın kıyı kesimlerini kapsadığını belirtti.

Çakır, Malatya'da Arguvan, Arapgir, Pütürge, Doğanyol, Kale, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde 342 kilometre, Elazığ'ın Sivrice ve Baskil ilçelerinde 261 kilometre, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ise 14 kilometre kıyı şeridinden sorumlu olduklarını bildirdi.

Ticari balıkçılık faaliyetlerini takip ettiklerini ve kaçak avcılıkla mücadele ettiklerini dile getiren Çakır, "Karakaya Barajı'nın yüzde 92'sinde 7 gün 24 saat esasına göre görevlerimizi icra etmekteyiz." dedi.

Yangın ve boğulma vakalarında da görev yapılıyor

Denetimlerde teknolojik imkanlardan yararlandıklarını belirten Çakır, özellikle gece seyirlerinde teknelerde bulunması gereken ışıklı ikaz ekipmanlarını kontrol ettiklerini aktardı.

Karadan denetim yapılması güç alanlarda da görev yürüttüklerini ifade eden Çakır, teknelerde meydana gelebilecek yangınların önlenmesine yönelik kontroller gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Çakır, botta bulunan sonar cihazı sayesinde boğulma vakalarında yer tespiti ve yaklaşık derinlik ölçümü yapabildiklerini belirterek, su altı ve arama kurtarma ekiplerine bilgi verdiklerini, çalışmaların ilgili birimlerle koordineli yürütüldüğünü sözlerine ekledi.