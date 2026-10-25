Mardin'de feci kaza: Aynı aileden 6 kişinin cenazesi defnedildi

Kazada yaşamını yitiren Fikriye, Gülcan, Mehmet Şirin, Lavin, Zana ve Mert Öztürk'ün cenazeleri, yakınları tarafından Nusaybin'deki hastane morgundan alındı.

Kırasal Tepealtı Mahallesi'ne bağlı Topaçlı mezrasındaki camiye getirilen cenazeler, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi. Ailenin yakınları gözyaşı döktü.

Dün, Mardin-Şırnak kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen otomobil sulama kanalına devrilmişti. Araçta bulunan 11 yaşındaki Mehmet Şirin, 9 yaşındaki Lavin, 5 yaşındaki Zanave Mert Öztürk kaza yerinde, ağır yaralanan Fikriye ve Gülcan Öztürk de sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Fikriye Öztürk'ün Mert ve Mehmet Şirin Öztürk'ün, eltisi Gülcan Öztürk'ün ise Lavin ve Zana Öztürk'ün annesi olduğu öğrenilmişti.