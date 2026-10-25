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Türkiye
İHA 25.10.2026 09:42

Kars'ta kış kendini hissettirmeye başladı

Kars'ta sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuk nedeniyle park halindeki araçların camları buz tutarken, sürücüler buzları temizlemek için uğraştı.

Kars'ta kış kendini hissettirmeye başladı

Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak araçlarının yanına gelen sürücüler buz tutan camlarla karşılaştı.

Ellerine kazıyıcı ve çeşitli aparatlar alan vatandaşlar, araçlarının ön ve arka camlarında oluşan buz tabakasını temizlemeye çalıştı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kentte özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde hissedilen dondurucu hava, kış şartlarının kendisini iyiden iyiye göstermesine neden oldu. Park halindeki araçların yanı sıra bazı bölgelerde kırağı oluşması da dikkat çekti.

Hava sıcaklıklarının düşük seyretmesiyle birlikte sürücülerin sabah saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olması önem taşırken, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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