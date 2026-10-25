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Türkiye
İHA 25.10.2026 14:18

Doğu Ekspresi heyecanı başlıyor: Biletler yarın satışta

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 sezonu seferleri 21 Aralık'ta başlayacak. Ankara-Kars ve Kars-Ankara güzergahlarında toplam 70 sefer düzenlenecek trenin bireysel biletleri yarın saat 13.55'te satışa sunulacak.

Doğu Ekspresi heyecanı başlıyor: Biletler yarın satışta
[Fotograf: İHA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 sezonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin yeni sezonda da yolcularını ağırlayacağını belirterek, "Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 kış sezonunda her iki yönde 35’er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars yönündeki seferlerimiz 21 Aralık 2026-10 Mart 2027, Kars-Ankara yönündeki seferlerimiz ise 23 Aralık 2026-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak" açıklamasında bulundu.

"Bilet satışları yarın 13.55'te başlayacak"

Sefer günlerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Ankara-Kars yönünde trenlerimiz pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars-Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Ankara-Kars yönünde son seferimizi 10 Mart 2027’de, Kars-Ankara yönünde ise 12 Mart 2027’de gerçekleştireceğiz” dedi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Bilet satışlarına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, "Bireysel yolcularımız için bilet satışlarını yarın 13.55’te başlatacağız. Biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından temin edilebilecek" ifadelerine yer verdi.

"Gezi amaçlı duruşlar yapacağız"

Turistik Doğu Ekspresi’nin gezi amaçlı duruşlarıyla yolculara güzergah üzerindeki şehirleri görme imkanı sunduğunu belirten Uraloğlu, "Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapacağız. Yolcularımız tren yolculuğunun yanı sıra Anadolu’nun tarihi ve kültürel değerlerini de yerinde görme fırsatı bulacak" dedi.

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Abdulkadir Uraloğlu Turistik Doğu Ekspresi
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