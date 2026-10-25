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Türkiye
DHA 25.10.2026 23:15

İstanbul'da polis denetimi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kağıthane’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamaya katıldı. Denetim sırasında sürücülerle sohbet eden Yıldız, araçlardaki çocuklara hediyeler verdi. Yıldız, "Şehir eşkıyalarına asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

İstanbul'da polis denetimi

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde polis ekipleri tarafından uygulama gerçekleştirildi. Denetim sırasında durdurulan araçlarda arama yapıldı.

Uygulamaya katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti. Hamidiye Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yamaç da uygulamaya katıldı.

İstanbul'da polis denetimi

Sürücülerle sohbet etti, çocuklara hediye verdi

Uygulama noktasında denetim için durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Yıldız, aileleriyle yolculuk yapan çocuklarla da ilgilendi. Yıldız, araçlarda bulunan çocuklara hediyeler verdi.

Hamidiye Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde de bulunan Yıldız, iş yerlerini gezerek esnafla bir araya geldi. Ziyaret ettiği iş yerlerinde esnafla çay içip sohbet eden Yıldız, kendisine iletilen sorunları dinledi.

İstanbul'da polis denetimi

"İstanbul halkının kendini güvende hissettiği her an bizim en büyük başarımızdır"

Uygulama sırasında açıklamada bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Değerli basın mensupları, bu akşam da Kağıthane’deyiz. İstanbul’un huzuru sadece güvenlik tedbirleriyle değil, sahada kararlılıkla yapılan tedbirlerimizle ve vatandaşın bize duyduğu güvenle güçlenir. Ölçümüz, suçla mücadelede önleyici tedbirleri artırmak. Tabii suçla, şehir eşkıyalarına karşı mücadelemizin kararlılığını, sahada mücadelemizi artırmak için buradayız. Bizim için ölçü şudur: İstanbul halkının kendini güvende hissettiği her an bizim en büyük başarımızdır. Şehir eşkıyalarına asla fırsat vermeyeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum” dedi.

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