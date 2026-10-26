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Bilim Teknoloji
AA 26.10.2026 00:06

Bakan Kacır: SİPER-2 Çelik Kubbe'nin uzun menzilli kalkanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Katmanlı hava savunma mimarimiz yerli ve milli sistemlerle güçlenirken, SİPER-2'nin başarılı atış testi, uzun menzilli hava savunma alanındaki teknolojik yetkinliklerimizin gelişimini ve TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN arasındaki güçlü iş birliğini bir kez daha ortaya koydu" ifadesini kullandı.

Bakan Kacır: SİPER-2 Çelik Kubbe'nin uzun menzilli kalkanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yerli teknolojiyle hazırladığı çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin füzelerinin kabiliyetiyle geliştiğini bildirdi.

Çelik Kubbe füzesi SİPER-2'nin havadayken hedef değiştirdiği anları paylaşan Kacır, Çelik Kubbe'nin uzun menzilli kalkanı olarak nitelendirdiği füzenin başarısını tebrik etti.

SİPER yeni kabiliyetini başarıyla test etti
SİPER yeni kabiliyetini başarıyla test etti

Kacır, SİPER-2'nin, ateşlendikten sonra uçuş sırasında güncellenen yeni hedefini imha etmesinin Türkiye'nin hava savunma alanındaki teknolojik yetkinliklerinin gelişimini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çekerek, paylaşımında şunları kaydetti:

"SİPER-2 Çelik Kubbe'nin Uzun Menzilli Kalkanı. Katmanlı hava savunma mimarimiz yerli ve milli sistemlerle güçlenirken, SİPER-2'nin başarılı atış testi, uzun menzilli hava savunma alanındaki teknolojik yetkinliklerimizin gelişimini ve TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN arasındaki güçlü iş birliğini bir kez daha ortaya koydu. Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefi ile gece gündüz çalışan tüm paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum."

ETİKETLER
Çelik Kubbe Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler
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