Türkiye’de sosyal medya kullanımı haftada 26 saati geçti

DataReportal tarafından We Are Social ve Meltwater iş birliğiyle hazırlanan Digital 2027 Global Overview raporu, dünya genelindeki internet, sosyal medya ve yapay zeka kullanımına ilişkin verileri ortaya koyuyor. Ekim 2026’da yayımlanan rapora göre dünyada internet kullanıcılarının sayısı 6,15 milyara ulaştı.



Dünya genelindeki sosyal medya kullanıcı sayısı 5,81 milyar olarak hesaplanırken, yapay zeka araçlarını aylık kullananların sayısı 3,24 milyara yükseldi.

Dünyada internet ve sosyal medya kullanımı

Rapora göre dünya nüfusunun yüzde 73,9’u internet kullanıyor. Sosyal medya kullanıcı sayısı nüfusa oranı ise yüzde 69,9 seviyesinde bulunuyor. Dünya genelinde internet kullanıcıları, sosyal medya ve kısa video içeriklerinde haftada ortalama 19 saat 18 dakika geçiriyor. Bu süre, sosyal ağlardaki gönderi ve hikâyelerin yanı sıra TikTok ve Reels gibi kısa video içeriklerini de kapsıyor.



Ağustos 2026 dönemine ait küresel mobil uygulama verilerine göre kullanıcı başına günlük ortalama süre TikTok’ta 1 saat 55 dakika, Instagram’da 1 saat 40 dakika ve YouTube’da 1 saat 28 dakika olarak hesaplanıyor.

Türkiye’de internette geçirilen süre dünya ortalamasının üzerinde

Dijital 2027 raporundaki GWI araştırmasına göre Türkiye’de internet kullanıcıları sosyal medya ve kısa video içeriklerinde haftada ortalama 26 saat 18 dakika geçiriyor. Dünya genelindeki ortalama ise 19 saat 18 dakika.



Böylece Türkiye’de sosyal medya ve kısa video içeriklerine ayrılan süre, küresel ortalamanın haftada 7 saat üzerinde bulunuyor. Yalnızca sosyal medya gönderileri, hikâyeleri ve reklamları gibi içeriklere ayrılan süre, video izleme süresi hariç tutulduğunda Türkiye’de haftada 18 saat 57 dakika. Dünya ortalaması ise 14 saat 19 dakika.



Raporda ayrıca sosyal medya, çevrim içi video, çevrim içi haber, podcast, müzik dinleme ve internet üzerinden televizyon izleme gibi farklı medya türleri için harcanan süreler bir arada değerlendiriliyor. Bu ölçüme göre Türkiye’de çevrim içi medya tüketimi haftada 43 saat 28 dakika, dünya genelinde ise 34 saat 16 dakika düzeyinde.

Yapay zeka kullanımı bir yılda yüzde 57,2 arttı

Raporun dikkat çeken başlıklarından biri de üretken yapay zeka araçlarındaki büyüme oldu. Rapora göre bu araçları aylık kullananların sayısı 3,24 milyara ulaştı. Bir yıldaki artış 1,2 milyar kullanıcı olarak hesaplandı; yıllık büyüme oranı yüzde 57,2 oldu. Yapay zeka kullanımında bilgi arama, sorunlara yönelik tavsiye alma, yeni beceriler öğrenme ve görsel ya da video oluşturma gibi amaçlar öne çıkıyor.



Türkiye’de aktif yapay zeka kullanıcıları arasında yapılan araştırmaya göre, bu araçları bilgi aramak için kullandığını belirtenlerin oranı yüzde 50,7. Sorunlara yönelik tavsiye almak için kullananların oranı ise yüzde 34,6 olarak kaydedildi. Bu oranlar bütün Türkiye nüfusunu değil, araştırmada yer alan aktif yapay zeka kullanıcılarını kapsıyor.



Raporda ayrıca Türkiye’de çalışma çağındaki nüfusun üretken yapay zeka kullanımına ilişkin ayrı bir gösterge bulunuyor. Microsoft’un Eylül 2026 tarihli Yapay Zeka Yayılım Endeksi’ne göre Türkiye’de 15-64 yaş grubunun yüzde 18,9’u üretken yapay zeka araçlarını aktif olarak kullanıyor.