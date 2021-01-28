İsrail'de son 24 saatte 7 bin 668 yeni vaka
İsrail'de 7 bin 668 kişi daha koronavirüse yakalandı. Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede 2 milyon 849 bin kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 497 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 96 hastanın hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 609'a çıktı.
Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede vaka sayısı ise 7 bin 668 artışla 624 bin 104'e yükseldi. Hastalardan bin 132'sinin durumunun ağır olduğu, 543 bin 164 kişinin de iyileştiği kaydedildi.
İkinci doz aşı yapılanlar 1,5 milyona yaklaştı
Ülkede 2 milyon 849 bin 353 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 497 bin 681 kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Vaka sayalarındaki artış nedeniyle 27 Aralık 2020'de üçüncü kez karantina ilan eden İsrail, 8 Ocak'tan itibaren de karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.
Bu kapsamda 21 Ocak'ta sona ermesi planlanan karantina ay sonuna kadar uzatılmıştı.
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