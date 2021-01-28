Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 15:22Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Polis gözaltına almaya geldi, o piyano çalmaya devam etti
Rus muhalif Aleksey Navalny'nin destekçisi ve özel doktoru Anastasia Vasilyeva, kendisini gözaltına almak için evine gelen polislere aldırış etmedi, piyano çalmayı sürdürdü.
Rusya'da gözaltında tutulan muhalif Navalny'nin serbest bırakılması için 23 Ocak'ta binlerce kişi sokaklara dökülmüştü.
"Yasa dışı" ilan edilen gösterilerin ardından polis, gözaltı operasyonlarına başladı.
Bugün gözaltına alınanlardan Navalny'nin özel doktoru Anastasiya Vasilyeva, evine gelen polislere aldırış etmeden piyano çalmaya devam etti.
Görüntü, sosyal medyada viral oldu.
Etiketler: Rusya
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