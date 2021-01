DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Tanzanya'yı COVID-19'la mücadelede maske takma gibi halk sağlığı önlemlerini artırmaya davet etti.

Bilimin aşıların işe yaradığını gösterdiğini söyleyen Moeti, Tanzanya hükümetinden salgına karşı kitlesel aşılama yapmasını istedi. Moeti, DSÖ'nün Tanzanya hükümetini ve halkını desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da Moeti'nin paylaşımını alıntılayarak, Tanzanya'yı kitlesel aşılamaya davet etti.

Ghebreyesus, aylardır ülkeye gelen ziyaretçiler ve turistler arasında ortaya çıkan vakalar sebebiyle Tanzanya'nın veri paylaşmasının da kilit öneme sahip olduğunu vurguladı.

I join @MoetiTshidi’s call for strong health measures and #COVID19 vaccine preparedness. Data-sharing by #Tanzania is also key, with cases surfacing among travelers and visitors over the months. https://t.co/HfJEtrAohe