Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail Dışişleri Bakanının arsız ve edepsiz söylemi yok hükmündedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sözlerine tepki gösterdi.

Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanının Sn Cumhurbaşkanımıza yönelik arsız ve edepsiz söylemi yok hükmündedir. Netanyahu yönetimi bu tavrıyla soykırım yapmaktan sanık sandalyesinde oturduğu gerçeğini örtemeyecektir" dedi.

Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Uluslararası kurumlar işlevsiz, kimi yönetimler kayıtsız kalsa da, işlenen insanlık suçları mahkemelerde olduğu gibi insanlık vicdanında ve tarih önünde de yargılanmaktadır.

Hakikat zalimlerin korkulu rüyasıdır.

Sn Cumhurbaşkanımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hakikati en güçlü şekilde zalimlerin yüzüne haykırmaya, doğruları savunmaya ve mazlumların sesi olmaya devam edecektir."