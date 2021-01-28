ABD'li heyet, 20 Ocak’ta Batı Sahra’ya ulaştı. ABD'li heyetin, 30 Ocak’a kadar Tatbikatın yapılacağı bazı bölgelerde incelemelerde bulunacak.

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada ayrıca, tatbikatın kara, deniz ve hava kuvvetlerinden oluşan yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla Haziran ayında gerçekleştirileceği belirtidi.

Bölge ve uluslararası birçok devletin operasyona iştirak edeceği vurgulandı.

İlki 2007 yılında Fas ve ABD silahlı kuvvetleri tarafından yapılan ortak operasyon ilerleyen yıllarda gelenekselleşme kazanmıştı.

Geçen sene COVID-19'dan dolayı iptal edilmişti

Afrika Aslanı Askeri Tatbikatı, geçtiğimiz sene COVID-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri, geçen yıllarda tatbikata, Almanya, Kanada, İspanya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Burkina Faso, Çad, Mısır, Mali, Moritanya, Senegal ve Tunus silahlı kuvvetlerinden de katılım olduğunu açıklamıştı.

Afrika Aslanı, kıtanın en büyük askeri tatbikatı olarak kabul ediliyor.