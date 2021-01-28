Rusya Adalet Bakanlığı'nın "yabancı ajan" listesine aldığı Yolsuzlukla Mücadele Vakfı Müdürü İvan Jdanov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, polisin tutuklu Navalny'nin kardeşi Oleg Navalny, avukatı Sobol ve şahsi doktoru olan ve Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva'yı 48 saatliğine gözaltına aldığını belirtti.

Rus polisi, Navalny'nin başkent Moskova'daki daireleri ve kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının ofisinde "sıhhi ve epidemiyolojik kuralların ihlal edildiği" gerekçesiyle arama yapmıştı.

Navalny'nin serbest kalması için gösteri yapılmıştı

Rusya’da, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalny’nin serbest bırakılması için on binlerce kişinin katıldığı izinsiz gösteri, 23 Ocak'ta düzenlenmişti.

Ülke genelinde yapılan gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alınmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalny'e destek amacıyla yapılan gösterilerin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu.

Navalny de 31 Ocak'ta gösterilerin yeniden yapılacağını duyurmuştu.