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Dünya
AA 25.10.2026 23:55

Zelenski: Kasım ayında ABD-Ukrayna-Rusya üçlü toplantısı düzenlenecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, kasım ayında ABD-Ukrayna-Rusya üçlü toplantısı düzenleneceğini söyledi.

Zelenski: Kasım ayında ABD-Ukrayna-Rusya üçlü toplantısı düzenlenecek
[Fotograf: AA]

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Ukrayna'daki televizyon kanallarının "Tek Haber" konulu ortak sunumda Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

Savaşın sona erdirilmesi yönünde kasım ayında ABD, Rusya ve Ukrayna'nın yer aldığı üçlü görüşmelerin yeniden başlatılması için yapılan çalışmalara değinen Zelenski, "Somut bir sonuçla çıkması gereken teknik grupların üçlü görüşmelerine hazırız." yorumunda bulundu.

Üçlü müzakerelerin sonuç vermesi gerektiğine dikkati çeken Zelenski, enerji ateşkesinin sağlanmasının bile savaşın bitirilmesi için atılabilecek önemli bir adım olacağını söyledi.

Zelenski, güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, "Ordumuzun sınırlandırılması ve Ukrayna'nın tarafsızlığı tartışmaya açık değildir. Toprak meselesi sadece liderler düzeyinde görüşülebilecek kırmızı bir çizgidir." ifadelerini kullandı.

Toprak takasıyla ilgili önerilerin ABD tarafından "uzun bir süredir" gündeme getirildiği bilgisini veren Zelenski, şunları kaydetti:

"Öncelikle herkes anlamalı ki hiçbir şeyi hiçbir şeyle takas etmiyoruz. Tartışmaya hazırız. Eğer konu toprak sorunuysa, liderler düzeyinde görüşülmeli. Diğer konular ise teknik gruplar düzeyinde görüşülmeli. Yani kasım ayında tüm bunlar görüşülebilir."

Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmaması gerektiğini savunan Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü görüşmenin yapılması durumunda Ukrayna'nın masada güçlü olması gerektiğinin altını çizdi. Zelenski, "Çünkü o zaman, Sayın Trump'ın da belirttiği gibi, elimizdeki destede gerçekten de pek fazla kart olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Oleşki'deki ateşkes birkaç gün sürecek"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, konuşmasında, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Ukrayna'nın Herson bölgesine bağlı Oleşki şehrinin sakinlerine insani yardımın sağlanması için 27 Ekim'den itibaren geçici ateşkesin ilan edilmesi kararını da değerlendirdi.

Geçici ateşkesin ABD'nin önerisiyle ilan edilmesine karar verildiğini aktaran Zelenski, "Birkaç gün sürecek. İnsani yardım ekipleri oraya ulaşmalı, Amerikalılar, biz, Ruslar." bilgisini paylaştı.

Rus ordusunun söz konusu bölgede yolları mayınlardan temizlemesi gerektiğini savunan Zelenski, sözlerini sürdürdü:

"Rusya mutlaka, bu insanların Rusya yönüne gitmesi ve orada kalması için yollardaki mayınları temizlemek adına elinden gelen her şeyi yapacak. İnsanları öylece serbest bırakmaya yanaşmayacaklar. İnsanların bir kısmı bir şekilde bizim kontrolümüz altındaki Ukrayna topraklarına tahliye edilecektir. Önemli olan, insanların yaşayabilmesi için ablukanın kaldırılmasıdır."

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ABD Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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