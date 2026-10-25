İşgalci İsrail Batı Şeria'da 3 günde 50 kişiyi gözaltına aldı

Filistinli sivil toplum örgütü olarak faaliyet gösteren Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin son günlerde Batı Şeria'daki uygulamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin son 3 gün içinde El Halil kentinden 50 Filistinliyi gözaltına aldığını ve yüzlerce kişiyi de sahada ayaküstü sorguya çektiğini kaydetti.

İki Filistinlinin İsrail ordusuna mensup iki askeri öldürmesi ve 3 kişiyi de yaralamasının ardından İsrail ordusunun cuma günü başlattığı askeri operasyon çerçevesinde güneydeki El Halil kenti üç gündür abluka altında tutuluyor.

Cemiyetin açıklamasında İsrail güçlerinin abluka altında tuttuğu El Halil kentinde yüzlerce ev, yapı ve ticarethaneye yönelik yıkım faaliyetlerini sürdürdüğü, kentteki altyapıya da büyük zarar verdiği ifade ediliyor. Yüzlerce eve baskınlar düzenleyen İsrail askerleri, yüzlerce aileyi de evlerinden kovarak yerinden etmeyi sürdürüyor.