Riyad Havalimanı'nda iki terminalde uçuşlara yeniden başlandı

Suudi Arabistan'ın resmi televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın 1 numaralı terminali iç hat uçuşlarına, 2 numaralı terminali ise ulusal hava yolu şirketleri tarafından gerçekleştirilen dış hat seferlerine yeniden açıldı.

Uçuşların yeniden başlatılması kararı, Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurumu ile güvenlik ve teknik birimler arasında yürütülen yoğun koordinasyonun ardından alındı.

Haberde, havalimanında güvenlik ve uçuş emniyetine ilişkin gerekli kontrollerin tamamlandığı, ancak operasyonların yalnızca söz konusu iki terminalde başlatıldığı, havalimanının henüz tam kapasiteyle hizmet vermeye başlamadığı aktarıldı.

Havalimanı yönetimi, dün yaptığı açıklamada, kesinleşmiş rezervasyonu bulunan yolculara, havalimanına gitmeden önce uçuşlarının durumunu ilgili hava yolu şirketlerinden teyit etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Husilerin saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmişti

Yemen’deki Husilerin 10 Ekim’de Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 309 kişi yaralanmıştı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurumu, saldırının ardından havalimanındaki hasarın tespit edilmesi, tesislerin güvenliğinin ve operasyonel hazırlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

Saldırının ardından çok sayıda uçuş iptal edilirken, bazı seferler alternatif havalimanlarına yönlendirilmişti.