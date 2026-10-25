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Dünya
AA 25.10.2026 18:44

Libya Dışişleri Bakanlığı, ABD maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

Libya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Libya ile ilgili tahkir edici ifadeleri nedeniyle ABD’nin Trablus’taki maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.

Libya Dışişleri Bakanlığı, ABD maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı
[Fotograf: Reuters]

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, karşılıklı saygı, ulusal egemenliğin korunması ve diplomatik normlara bağlılığın devletler arası ilişkilerin temel ilkeleri olduğu vurgulandı.

Trump’ın ifadeleri nedeniyle ABD’nin Trablus’taki maslahatgüzarının bakanlığa çağrılarak protesto notası verildiği ifade edildi.

Notada, Trump’ın ifadeleriyle ilgili resmi bir açıklama yapılarak ifadelerin düzeltilmesinin talep edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Bakanlığın egemen bir devlet olarak Libya'nın ve halkının onurunu zedeleyecek, itibarını baltalayacak ya da seçim tartışmaları ve iç siyasi hesaplara dahil edecek her türlü açıklamayı reddettiğini vurgulandı.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, ABD Başkanı Trump dün Georgia eyaletinde yaptığı seçim mitingindeki konuşmasında, Libya, Yemen, Somali ve Haiti gibi ülkeleri hedef alan tahkir edici sözlerin yanı sıra "terörle enfekte olmuş ülkeler" ifadelerini kullanmıştı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Libya hakkında kullandığı "tahkir edici" sözlerine "ABD ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde sürdürüyor, Libya'nın ve halkının onurunun seçim tartışmalarının konusu olmasını asla kabul etmiyoruz." ifadeleriyle tepki göstermişti.

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