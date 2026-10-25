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Dünya
AA 25.10.2026 17:45

Suudi Arabistan'da engellenen füzelerin şarapnel parçaları 2 kişiyi yaraladı

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı iki balistik füzenin havada imha edildiği, düşen şarapnel parçalarının 2 kişiyi yaraladığı duyuruldu.

Suudi Arabistan'da engellenen füzelerin şarapnel parçaları 2 kişiyi yaraladı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Husilerin ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt ve Ehad Rafide kentlerini balistik füzelerle hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, havada engellenen füzelerden düşen parçalar nedeniyle biri Suudi Arabistanlı, diğeri Asya uyruklu 2 kişinin yaralandığı kaydedildi. Olayda 3 bina ve 7 araçta ise maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Sivil savunma ekiplerinin olay yerine ivedilikle müdahale ettiği aktarılırken, saldırıdan hasar gören binaların fotoğrafları yayımlandı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.

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