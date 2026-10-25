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Dünya
AA 25.10.2026 19:24

Trump: Bugün İran'a saldırı olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası saldırıların ne zaman sona ereceği konusunda net bir yanıt vermekten kaçınarak, "Bugün bir saldırı olmayacak" dedi.

Trump: Bugün İran'a saldırı olmayacak

ABD Başkanı Trump, yaklaşan 3 Kasım Kongre ara seçimleri öncesinde ABD dış politikasını değerlendirdi.

İran'la savaşta istedikleri her şeyi elde ettiklerini savunan Trump, özellikle askeri ve ekonomik açıdan Tahran'ın kapasitesini "yok ettiklerini" savundu.

İran'a yönelik ültimatomlarına bir yenisini ekleyen Trump, "Onlarla anlaşma mı yapayım, yoksa onları ortadan mı kaldırayım? Tek soru bu." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen ABD'de olduğunu savunan ABD Başkanı, Boğaz'dan savaştan önceki seviyede petrol geçişini sağladıklarını ileri sürdü.

"Unutmayın, artık Hürmüz Boğazı’nı biz kontrol ediyoruz. Onlar hiçbir şey elde edemiyor, her şeyi biz alıyoruz." diyen Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının da çok etkili şekilde devam ettiğini ifade etti.

"Bugün İran'a saldırı olmayacak"

ABD Başkanı Trump, Michigan eyaletinde katıılacağı bir seçim mitingi için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Trump, "İran’a yönelik saldırılar ne olacak? Bunların yakında sona ermesini beklemeli miyiz?" şeklindeki bir soruya hafifçe gülümseyerek, "Bir şey demek istemiyorum. Cevap hayır. (İran'a) Bugün bir saldırı olmayacak." diye karşılık verdi.

Trump, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamasında, ABD'nin yeniden İran'a saldırıp saldırmayacağı ile ilgili bir soruya, "Bu işi sonuna kadar götürmek zorunda kalabilirim, ya da belki bir anlaşmaya varırlar. Emin değilim. Her halükarda biz kazanırız. Ancak İran'ı tekrar bombalama ihtimalim var." diye cevap vermişti.

Fransa'daki olayları göçmenlere bağladı

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Fransa'daki olayların temel sebebinin eğitim ya da ekonomi değil, "göçmenler" ve "sınır güvenliği" olduğunu savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sınırları kapatması tavsiyesini çok önceden verdiğini, ancak Fransa'nın bu konuda hiçbir şey yapmadığını iddia eden Trump, bugünkü olayların bu göçmen sorununun bir uzantısı olduğunu savundu.

ABD Başkanı, "Sınırları tamamen kapattım. Sızma vakasının sıfır olduğunu biliyorsunuz. Artık hiçbir düzensiz göçmen gelmiyor. Halbuki Fransa’yı mahvediyorsunuz. Ülkenizi nefret eden insanların girmesine izin veriyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

Tayvan ve yarı iletken ticareti

ABD Başkanı ayrıca, ileri teknoloji ve imalat sektöründe Tayvan’ı "yıkıcı fiyatlandırma" yoluyla ABD’nin tüm yarı iletken sektörünü "çalmakla" suçladı.

Trump, "Çip işimizi çaldılar, hepsini, çünkü çipleri gülünç bir fiyata ürettiler ve piyasaya sürdüler." sözleriyle Tayvan'a mesaj gönderdi.

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