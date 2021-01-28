ABD Adalet Bakanlığı, kanser aşıları da sattığı iddia edilen 55 yaşındaki Johnny Stine’ın, koronavirüs aşısı olduğunu iddia ettiği aşıyı, insanlara 400 dolar ile 1000 dolar arasında değişen fiyatlarda sattığını açıkladı.

"Bilinmeyen bir madde enjekte ediyordu"

ABD Başsavcısı Brian T. Moran yaptığı açıklamada, "Bu kişi insanlara test edilmemiş, denenmemiş ve potansiyel olarak güvenli olmayan, COVID-19 aşısı olduğunu iddia ettiği bilinmeyen bir madde enjekte ediyordu" dedi.

Yetkililer, Stine'in, COVID-19 salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edildiği Mart 2020'de internet üzerinden aşı reklamı yapmaya başladığını söyledi.