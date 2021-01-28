Almanya’daki tedavisinin ardından Rusya’ya döndüğü sırada 17 Ocak'ta tutuklanan Rus muhalif lider Aleksey Navalny bugün hakim karşısına çıktı.

Navalny, videokonferans yoluyla katıldığı duruşmada, avukatıyla yüz yüze görüşmesine izin verilmediğini söyledi.

Hakimin, Navalny'nin avukatıyla 5 dakika görüşmesine izin vermesinin ardından duruşmaya devam edildi.

Navalny'nin gözaltı süresine yaptığı itiraz reddedildi. Rus muhalif, 15 Şubat'a kadar gözaltında kalacak.

Navalny'nin destekçileri birer birer gözaltına alınıyor

Rusya'da muhaliflerin 31 Ocak'ta yeni gösteri çağrısı, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Önce Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalny'nin ofisi, evleri ve fahri başkanı olduğu Yolsuzlukla Mücadele Derneği arandı. Gerekçe olarak "sıhhi ve epidemiyolojik kuralların ihlal edilmesi" gösterildi.

Şimdi de Rus muhalifin destekçileri birer birer gözaltına alınıyor.

Kardeşi ve avukatı da gözaltına alındı

Navalny'nin kardeşi Oleg'in ardından, avukatı Lubov Sobol ve doktoru Anastasya Vasilyeva gözaltına alındı. Bu kişiler 48 saat gözaltında tutulacaklar.

Kremlin: Kolluk kuvvetleri görevini yerine getiriyor

Eleştirilerin hedefindeki Kremlin'den ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gözaltıların "yasalar gereği" olduğunu savundu. Peskov, "Kolluk kuvvetleri görevini yerine getiriyor." dedi.