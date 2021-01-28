Rusya, muhalif lider Aleksey Navalny'ye ilişkin gelişmelerle ilgili kendilerini eleştiren G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği'ni içişlerine müdahale etmekle suçladı.

Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri ile AB Yüksek Temsilcisinin, Navalny'nin tutuklanmasını kınayan ortak açıklamasına tepki gösterildi.

Rusya'nın uluslararası yasaları ihlal ettiği yönündeki suçlamaların "asılsız" olduğu belirtildi. "Açıklamayı içişlerimize kabaca müdahale ve düşmanca adım olarak değerlendiriyoruz" ifadesi kullanıldı.

Navalny'nin evi ve ofisi arandı

Bu arada güvenlik güçleri, hapiste bulunan Aleksey Navalny'nin evi ve ofisini aradı. Güvenlik güçlerinin evin kapısını kırdığı, bu sırada Navalny'nin eşi Yuliva ve kardeşi Oleg'in evde olduğu belirtildi. Saatler sonra polis Oleg'in dairesinde de arama yaparak gözaltına aldı.

Sosyal medya platformları da hedefte

Rusya'da, Navalny yanlılarının sıkça kullandığı sosyal medya platformları da hedefte.

Çin merkezli sosyal paylaşım sitesi Tik-Tok, geçen hafta Rusya'da Navalny yanlısı gösteriler için en çok çağrı yapılan sosyal medya platformu oldu. Rusya, aralarında Twitter ve Tik-Tok'un da bulunduğu sosyal medya şirketlerini uyardı.

Tik-Tok bazı videoları kaldırdı

Rusya, miting ve protestolara davet içerikli videoların silinmesi konusunda şirketlere çağrı yaptı. Tik-Tok bazı protesto videolarını kaldırdı.

Navalny taraftarlarının yine Tik-Tok üzerinden 31 Ocak'ta yeni gösteriler için çağrılar yapması sonrası Rusya, Tik-Tok'un Rusya temsilcisini, görüşmeye çağırdı.

Para cezası gelebilir

Rusya'nın federal medya denetleme kurumu Roskomnadzor da, platformları bu tür yayınları silmemeleri nedeniyle para cezasına çarptıracakları konusunda uyardı.