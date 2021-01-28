Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 00:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Haseke'de teröristler sivilleri silahla dağıttı
[Fotoğraf: AA]
Haseke'de terör örgütü PKK/YPG işgalini reddeden bir semti abluka altına alan teröristler, günlerdir su ve gıda gibi ihtiyaç malzemelerinin semte girmesini bile engelliyor. Teröristler, ablukayı protesto eden sivilleri de havaya ateş açarak dağıttı.
Suriye'nin Haseke şehrinde PKK/YPG işgali altına girmeyi reddeden bir semt son günlerde teröristlerin hedefinde.
Bölgeyi abluka altına alan teröristler, su ve gıda dahil temel ihtiyaç malzemelerinin semte girmesine müsaade etmiyor.
Teröristler, sivilleri silah zoruyla dağıttı
Protesto için semtin girişlerine konan bariyerlerin önüne gelen siviller ise terör örgütü tarafından silah zoruyla dağıtıldı.
PKK/YPG'li teröristler olayları görüntüleyen bir gazeteciyi de alıkoydu.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
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