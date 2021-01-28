Suriye'nin Haseke şehrinde PKK/YPG işgali altına girmeyi reddeden bir semt son günlerde teröristlerin hedefinde.

Bölgeyi abluka altına alan teröristler, su ve gıda dahil temel ihtiyaç malzemelerinin semte girmesine müsaade etmiyor.

Teröristler, sivilleri silah zoruyla dağıttı

Protesto için semtin girişlerine konan bariyerlerin önüne gelen siviller ise terör örgütü tarafından silah zoruyla dağıtıldı.

PKK/YPG'li teröristler olayları görüntüleyen bir gazeteciyi de alıkoydu.