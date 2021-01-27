Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 23:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransızların yüzde 60'ı Macron'un politikalarını olumsuz buluyor
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da yapılan bir anket, halkın yarısından fazlasının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını olumsuz bulduğunu ortaya koydu. Başbakan Jean Castex'e duyulan güven oranı ise yüzde 32 olarak belirlendi.
Ipsos araştırma şirketinin Le Point dergisi için 22-23 Ocak'ta yaptığı ankete göre, ülkede Cumhurbaşkanı Macron'a duyulan güven oranı bu ay 3 puan düşerek yüzde 35 oldu.
Ankete göre, Fransızların yüzde 60'ı Macron'un politikalarını olumsuz buluyor. Başbakan Jean Castex'e duyulan güven oranı ise yüzde 32 olarak belirlendi.
Castex'in politikalarını olumsuz görenlerin oranı yüzde 61'e çıkarken, bu oran Castex'in başbakanlık görevine geldiği günden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Etiketler: Emmanuel Macron Fransa
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