Aşının, ilk etapta 18-55 yaş aralığındaki kişiler için uygulanmasına izin verildi.

Böylece, Oxford/AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı, BionTech/Pfizer ile CoronaVac'ın ardından Şili'de acil kullanım onayı alan 3. COVID-19 aşısı oldu.

35 milyon 700 bin aşı alma planı

Şili'nin, BionTech/Pfizer ve Sinovac'ın geliştirdiği aşılardan 10'ar milyondan fazla, AstraZeneca ve Johnson & Johnson'dan 4'er milyon, COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında da 7,6 milyon olmak üzere bu yıl içeresinde yaklaşık 35 milyon 700 bin aşı alması planlanıyor.

Şili, 24 Aralık 2020'de COVID-19 aşısını uygulamaya başlamış ve yaklaşık 56 bin kişiye aşı yapılmıştı.

Nüfusu 19 milyona yaklaşan Şili'de 18 bin 40 kişinin ölümüne sebep olan COVID-19, bugüne kadar 709 bin 888 kişide görüldü.