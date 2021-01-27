Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'de ortaya çıkışına ilişkin derinlemesine bir araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Joe Biden yönetiminin Çin'le ilgili politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ABD: Çin'deki kaynaklardan yanlış bilgi yayıldı

Psaki, "Çin'deki bazı kaynaklardan yanlış bilgiler yayıldığını gördük ve bu durum bizim için endişe kaynağıdır" dedi.

Koronavirüsün Çin'de ortaya çıkışa ilişkin derinlemesine bir araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

COVID-19'un ortaya çıkışına ilişkin uluslararası soruşturmaları da desteklediklerini belirten Psaki, "Uluslararası soruşturmalar sağlam ve net olmalıdır" diye konuştu.

Psaki, ABD'nin de kendi istihbaratına dayanarak bazı bilgiler elde edeceğini, bu soruşturmalarda müttefikleriyle birlikte çalışacaklarını söyledi.

Huawei'ye "güvenlik tehdidi" nitelemesi

Psaki, Çinli teknoloji şirketi Huawei konusunda da açıklama yaptı:

"Huawei de dahil güvenilmeyen sağlayıcıların ürettiği telekomünikasyon ürünleri ABD için güvenlik tehdididir. Müttefiklerimiz, Amerikan telekomünikasyon ağlarının, güvenilmeyen sağlayıcıların ekipmanlarını kullanmayacağından emin olmalıdır"