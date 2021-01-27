ABD merkezli Morning Consult şirketi anket düzenledi. Anket, 22-25 Ocak tarihlerinde, yaklaşık 1200 Cumhuriyetçi partili arasında yapıldı.

Anket sonucunda, Trump’ın Cumhuriyetçi Parti içinde 'ana rol' almasını isteyenlerin oranı 6 Ocak’taki Kongre baskınından bu yana 9 puan artışla yüzde 50'ye yükseldi.

Cumhuriyetçilerin yüzde 81'i Trump'a karşı olumlu

Trump’ın azil istemiyle senatoda yargılanması konusunda ise Cumhuriyetçilerin yüzde 81’inin Trump’a olumlu baktığı belirtildi.

Bu oran Kongre baskınından hemen sonra yüzde 76'larda seyretti.

10 kişiden 3'ü Trump'ın partisine katılacak

Ankete katılan her 10 Cumhuriyetçiden 3’ü, kurulması halinde Trump’ın "Vatansever Partisi"ne (Patriot Party) geçeceğini beyan etti. Yüzde 25’i ise kararsız olduğunu açıkladı.

"Bir gün geri döneceğiz"

ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin töreninin yapıldığı 20 Ocak’ta Trump, Washington’dan ayrılmadan önce Andrew Hava Üssü’nde yaptığı son konuşmada, "Bir şekilde geri döneceğiz" demişti.

Trump'ın bu sözü yeni bir siyasi harekete öncülük edebileceğinin sinyali olarak yorumlanmıştı.