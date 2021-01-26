Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 19:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Twitter, Trump'a yakın olan iş insanının hesabını süresiz askıya aldı
Sosyal medya platformu Twitter, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen, My Pillow isimli şirketin üst yöneticisi Mike Lindell'in hesabını "seçimlerle ilgili dezenformasyon yaydığı" gerekçesiyle süresiz askıya aldı.
Twitter'ın yazılı açıklamasında, Lindell'in, Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde hile yapıldığını iddia ederek, seçimler hakkında dezenformasyon yaydığı belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle Lindell'in yaklaşık yarım milyon takipçisi bulunan kişisel hesabının süresiz askıya alındığı kaydedildi.
Twitter, 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Trump'ın kişisel hesabını da süresiz askıya almıştı.
Etiketler: Twitter Donald Trump
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