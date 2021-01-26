Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'da salgından ölenlerin sayısı 86 bini geçti
Afrika kıtasında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 86 bin 107'ye yükseldi. Kıta genelinde virüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 474 bin 762 oldu.
COVID-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, kıta genelinde virüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 474 bin 762 oldu.
Afrika'da COVID-19 hastalarından 86 bin 107'si hayatını kaybederken iyileşenlerin sayısı 2 milyon 938 bin 389'a ulaştı.
Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
Son Haberler
- 18:17
- 18:06
- 18:05
- 17:56
- 17:59
Sıradaki Haber
ABD'de konut fiyatları Kasım 2020’de yüzde 9,5 arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz