Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Tatar'ın, dün akşam saat 21.15'te video konferans aracılığıyla Guterres ile yaklaşık yarım saatlik görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, görüşme yapıcı ve samimi bir ortamda gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'taki iki tarafın eşit statüsünün, kabul edilmiş tarihsel bir gerçek olduğunu, Kıbrıslı Türk ve Rumların oluşturduğu 1960 ortaklık devletinin, 1963'te Rumların anayasal ortaklığı işgal etmesiyle sona erdiğini ve bunun neticesinde Ada'da yasama, yürütme ve yargı organları olan iki ayrı yönetimin ortaya çıktığını vurguladı.

Tatar, Kıbrıs'ta olası bir uzlaşının mevcut iki devlet ve egemen eşitliği zemininde olması gerektiğini söyledi. Rumların uzlaşmaz tavrı nedeniyle 1968'de Beyrut'ta başlayan ve yarım asrı aşkın süredir devam eden federal çözüm zeminindeki müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

Guterres, 5+BM formatındaki gayri resmi toplantının New York'ta yapılmasını tercih ediyor

Sözcü Doğruyol, Genel Sekreter Guterres'in açıklamalarına ilişkin ise şu bilgileri verdi:

BM Genel Sekreteri Guterres ise görüşmede Kıbrıs Türk tarafının tutumunun ve isteklerinin farkında olduğunu, bu tutumun gayrı resmi 5+BM toplatısında açıklanabileceğini söyledi. Guterres ayrıca toplantıda, resmi müzakereleri mümkün kılacak ortak bir zemin konusunda tarafların uzlaşıya varması yönündeki beklentisini dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, 5 + BM formatındaki gayri resmi toplantının New York’ta yapılmasını tercih ettiğini, fakat yer, zaman ve ABD hükümetinin koronavirüs ile mücadele kapsamında yapacağı düzenlemelere bağlı olarak netleşeceğini ifade etti. Konuyla ilgili gelişmeler ışığında taraflara bilgi verileceğini de belirtti.

BM öncülüğünde, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar ile garantör devletlerin de yer aldığı 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu gayrı resmi konferansın kısa bir süre sonra gerçekleşmesi bekleniyor.