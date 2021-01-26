Suriye meselesine değinen Lavrov, Astana Formatı'nın işlediğini belirterek, "Astana Formatı kapsamında Rusya'nın Soçi kentinde şubat ayında görüşmeler için hazırlıklar yapılıyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turunun dün başladığını anımsatan Lavrov, "Rusya, İran ve Türk ortaklarımız bu müzakerelere eşlik ediyor. Müzakerelerin, kararlaştırılan gündeme uygun şekilde devam etmesini önemsiyoruz" açıklamasını yaptı.

"Güney Kafkasya bölgesinin güçlendirilmesi önemli"

Dağlık Karabağ ile ilgili Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın 11 Ocak'ta ortak bildiri imzaladığını anımsatan Lavrov, bu anlaşmayla bölgede ekonomi ve ulaşım bağlantılarının açılması yönünde mekanizmaların oluşturulduğuna dikkat çekti.

Bölgenin kalkınmasıyla İran, Türkiye ve Gürcistan'ın da ilgilendiğine dikkati çeken Lavrov, bu yönde inisiyatiflerin dile getirildiğini belirtti.

"Dağlık Karabağ ve civarındaki bölgelerde ekonominin kalkınması sürecine dahil olmak isteyen çok ülke var. Bazı Avrupa ülkeleri de bunu istiyor" diyen Lavrov, bunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Lavrov, Güney Kafkasya bölgesinde ekonomik temelin oluşturulması ve güçlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

İran nükleer anlaşması korunmalı

İran nükleer anlaşması konusuna da değinen Lavrov, bu anlaşmanın korunması gerektiğinin altını çizdi.

Lavrov, "Bu anlaşmanın korunması yönündeki girişimlerin sonuç vereceğini ve ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 numaralı kararını uygulamaya başlayacağını umuyoruz" dedi.

"ABD yaptırımlarını kaldırırsa, anlaşmaya uyacağız"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran nükleer anlaşması konusunda ABD'nin ülkesine yönelik yaptırım uyguladığını hatırlattı.

Zarif, "ABD'nin bu yaptırımları kaldırması ve İran'ın diğer ülkelerle ekonomi alanındaki iş birliğine müdahale etmemesi durumunda, anlaşmanın uygulanmasına dönmeye hazırız" açıklmasını yaptı.

Sputnik V aşısı İran'da onaylandı

Rusya'nın Gamaley a Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik V aşısının (GamKovidVak) İran'da onaylandığını açıklayan Zarif, kısa sürede aşıyı satın alacaklarını ve aşının Rusya ile ortak üretimine başlamayı umduklarını söyledi.