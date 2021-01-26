İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte COVID-19 teşhisi konan 74 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 493'e çıktı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede vaka sayısı da 8 bin 667 artarak 610 bin 760'a yükseldi. Hastalardan bin 179'unun durumunun ağır olduğu, 532 bin 208 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Ülkede 4 milyon doza yakın aşı yapıldı

Öte yandan ülkede 2 milyon 688 bin 234 kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu, 1 milyon 245 bin 395 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Vaka sayalarındaki artış nedeniyle 27 Aralık 2020'de üçüncü kez karantina ilan eden İsrail, 8 Ocak'tan itibaren de karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.

Bu kapsamda 21 Ocak'ta sona ermesi planlanan karantina ay sonuna kadar uzatılmıştı.

